Рюдигер: Футболисты «Челси» сделали всё, что могли

Немецкий защитник «Челси» Антонио Рюдигер рассказал журналистам о том, что думает по поводу вылета своей команды из Лиги чемпионов.

Рюдигер сказал, что игроки «Челси» не сдались и сумели достойно показать себя на «Сантьяго Бернабеу», что получается не у всех команд. Антонио отметил, что лондонская команда сделала всё, что могла, но для выхода в полуфинал этого оказалось недостаточно. Защитник добавил, что «Челси» вылетел из-за своих же ошибок.

Напомним, что по сумме двух матчей лондонский клуб проиграл мадридскому «Реалу» и закончил своё выступление в Лиге чемпионов.