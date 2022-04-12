«Реал» проходил в следующий раунд плей-офф ЛЧ после гостевой победы в девяти случаях из десяти

Мадридский «Реал» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов лондонский «Челси». В первом, гостевом матче, подопечные Карло Анчелотти добились уверенной победы со счетом 3:1. В истории плей-офф Лиги чемпионов было десять случаев, когда «Реал» побеждал в первом гостевом матче - и девять раз «Реал» проходил дальше.

Лишь один раз со «сливочными» случилась осечка - в Лиге чемпионов 2018-2019 «Реал» выиграл в Амстердаме, но в ответной игре был напрочь бит «Аяксом» со счетом 1:4 и покинул турнир. Онлайн-трансляция ответного матча будет доступна на нашем сайте, начало - в 22 часа по московскому времени.