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Лига чемпионов

«Реал» проходил в следующий раунд плей-офф ЛЧ после гостевой победы в девяти случаях из десяти

12 Апреля 2022 • 21:23 Комментировать
Реал Мадрид
0:1
Челси
2.55 3.55 2.80
перерыв

Мадридский «Реал» принимает в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов лондонский «Челси». В первом, гостевом матче, подопечные Карло Анчелотти добились уверенной победы со счетом 3:1. В истории плей-офф Лиги чемпионов было десять случаев, когда «Реал» побеждал в первом гостевом матче - и девять раз «Реал» проходил дальше.

Лишь один раз со «сливочными» случилась осечка - в Лиге чемпионов 2018-2019 «Реал» выиграл в Амстердаме, но в ответной игре был напрочь бит «Аяксом» со счетом 1:4 и покинул турнир. Онлайн-трансляция ответного матча будет доступна на нашем сайте, начало - в 22 часа по московскому времени.

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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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Идет 45 минута Реал Мадрид 0:1 Челси 2.34 3.45 3.10
Идет 45 минута Бавария 0:0 Вильярреал 1.32 5.80 9.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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