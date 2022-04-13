Тухель: «Нет смысла ждать смелости от судей, когда играешь с «Реалом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал действия судей в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Когда ты играешь против «Реала», то не должен жать смелости от судей. Я ощущал эти мелкие решения в обоих матчах противостояния», — цитирует Тухеля Sky Sports.

Напомним, «Челси» одержал победу в Мадриде (3:2 ДВ), однако уступил «сливочным» по сумме двух встреч (4:5) и выбыл из турнира.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Атлетико».