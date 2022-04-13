Вернер прокомментировал вылет «Челси» из четвертьфинала Лиги чемпионов

Нападающий «Челси» Тимо Вернер признался, что после третьего гола в ворота «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов уже радовался победе.

«Когда я праздновал свой гол, я думал, что это все. Мы могли забить и ранее, чтобы сделать счет 3:0, но арбитры отменили гол, и это можно обсуждать, но когда я забил, я подумал, что игра закончена», - цитирует Вернера пресс-служба «Челси».

12 апреля «Челси» побеждал «Реал» со счетом 3:0 к 85-й минуте. Этот счет позволял «Синим» выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Однако, на 85-й минуте после классного паса Луки Модрича гол забил Родриго и, таким образом, перевел игру в дополнительное время. На 95-й минуте овертайма точку в матче поставил Карим Бензема.

По итогам матча «Реал» победил со счетом 3:2 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.