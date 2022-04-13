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Мадридский «Реал» вышел в полуфинал Кубка или Лиги чемпионов в 31-й раз

13 Апреля 2022 • 18:47 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

В драматичном ответном четвертьфинальном матче против лондонского «Челси» мадридский «Реал» отстоял свое место в полуфинале Лиги чемпионов. После успеха в Лондоне со счетом 3:1 мадридцы проиграли дома, но с меньшей разницей в счете. Это уже тридцать первый раз, когда «Реал» пробивается в полуфинал Лиги чемпионов или ее предшественника - Кубка чемпионов. Это как минимум на одиннадцать раз больше, чем у любого другого европейского клуба.

Стоит напомнить, что и побеждал в этом турнире «Реал» также чаще любых других клубов - целых тринадцать раз.

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