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Лига чемпионов

Бензема решает и в овертайме: «Челси» героически сыграл в Мадриде, но дальше идёт «Реал»

13 Апреля 2022 • 00:33 Комментировать (5)
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

В четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский «Реал» принимал «Челси».

Протокол игры  
Реал Мадрид 2:3Челси
  15'Маунт Мэйсон (0:1)
  51'Рюдигер Антонио (0:2)
  75'Вернер Тимо (0:3)
(1:3) Родриго80'   
(2:3) Бензема Карим96'   
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльНачо Фернандес  88' (Васкес Лукас (  88') Алаба ДавидМенди Ферлан  78' (Марсело Виера (  78') Модрич ЛукаКаземиро Карлос  78' (Родриго (  78') Кроос Тони  73' (Камавинга Эдуардо (  73'   90') Вальверде Федерико   68'Бензема Карим   37'Винисиус Жуниор
Запасные: Марин РафаЙович ЛукаФуйдиас ТониБэйл ГаретСебальос ДаниДиас МарианоЛунин АндрейВальехо ХесусАсенсио Марко
Менди ЭдуарДжеймс Рис II   10'Силва ТьягоРюдигер АнтониоАлонсо МаркосЛофтус-Чик Рубен  106' (Жоржиньо II (  106') Канте Н'Голо  99' (Зиеш Хаким (  99'   102') Ковачич Матео  106' (Ньигес Сауль (  106') Маунт МэйсонВернер Тимо  83' (Пулишич Кристиан (  83') Хаверц Кай   109'
Запасные: Вейл ХарвиСарр МалангБеттинелли МаркусБаркли РоссАспиликуэта СесарКристенсен АндреасЧалоба ТревоАррисабалага Кепа
12 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Вот и завершился путь действующего победителя Лиги чемпионов по турниру, защита титула не состоялась. Казалось, «Челси» проиграл ещё после первого матча, когда Карим Бензема своей вдохновенной игрой и хет-триком покорил дождливый Лондон. Даже сам Томас Тухель перед мадридским матчем заявлял, что шансов переломить ситуацию у его команды практически нет. Но на деле вышло всё иначе.

Томас Тухель доверил миссию по спасению отечества разыгравшимся футболистам – Маунт, Вернер и Хаверц на выходных снесли «Саутгемптон» со счётом 6:0. На их кураже и планировал выехать немецкий тренер. Папа Карло ничем не удивил, выставив Карима Бензема при поддержке Винисиуса и Модрича. По аналогии с лондонским матчем в старте появился и Федерико Вальверде, добавивший полузащите универсальности.

И ведь мог «Реал» снимать все вопросы очень быстро. Винисиус проверил между ног Джеймса, заработав опаснейший стандарт практически на линии штрафной площади. Пробил Карим Бензема – пробил неудачно, после чего начались беды «Реала». Куражные Лофтус-Чик, Вернер и Маунт в касание разыграли быструю комбинацию. Мейсон ворвался в штрафную площадь и неотразимо пробил в её завершении – 0:1.

Гол, казалось, совсем не побеспокоил «Реал». Футболисты Анчелотти играли спокойно, ждали ошибку соперника, готовились наказать в контратаке. Вот только «Челси» всё никак не ошибался. И владел мячом долго, наращивал давление, заставлял зрителей поверить, что не всё под контролем у футболистов «Реала». И подтвердилась эта теория уже на старте второго тайма, когда лондонцы забили второй мяч, прекрасно вытекавший из логики игры.

Марчиняк почему-то назначил угловой после удара Риса Джеймса, хотя мяч никого не задел и этот стандарт стал определяющим. Маунт классно подал в центр штрафной площади, а Рюдигер не менее круто пробил – 0:2. Только после этого «Реал» встрепенулся и наконец пробил в створ ворот. Перспективный штрафной доверили Тони Кроосу, и немец не подкачал – закрутил практически в «девятку». Но Менди показал, что не потерял концентрацию, выручив свою команду.

Заиграл «Реал», забегал, но в этой суматохе сам же получил третий гол. Обокрали Менди, доставили мяч на Алонсо, который сначала пробил в Карвахаля, а с отскока уже прошил Куртуа. Но на повторе арбитры заметили, что мяч попал в руку Маркосу перед вторым ударом, поэтому взятие ворот справедливо было отменено. Ферлан мгновенно исправился, вырезав шикарный кросс на Бензема. Карим пробил головой, заставив зазвенеть перекладину. Игра пошла огненная.

В обоюдном обмене ударами выиграл «Челси». Ковачичу удался обостряющий пас, но который ускорился Вернер. Тимо сбросил от опекунов, на замахе уложил Каземиро и пробил в дальний угол – 0:3. А после углового Хаверц пытался добить «Реал», отлично пробив головой, но Тибо Куртуа вытянулся в струнку и парировал мяч в нижнем углу. Не зря спасал бельгиец – через минуту Модрич «шведой» вырезал сенсационный пас на угол вратарской площади, откуда в касание пробил Родриго – 1:3.

«Челси» играл смелее, давил до последних секунд, но «Реал» всё-таки перевёл игру в овертайм. И вот тут выстрелил Карим Бензема. Камавинга сыграл на перехвате и нашёл одинокого Винисиуса. Бразилец наконец-то сделал толковый навес на Бензема, а Карим решил эпизод – 2:3. Тут уже «Реал» своего не упустил. «Челси» более не получил шансов и сам не создал, ярким матчем закрыв своё участие в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.34 5.60 9.00
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 4.10 3.65 1.93
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