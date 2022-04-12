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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет заменить Алекса Сандро защитником «Челси» Эмерсоном

12 Апреля 2022 • 14:18 Комментировать
Реал Мадрид
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Челси
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Через 6 ч. 58 мин.
Туринский «Ювентус» определился в качестве приоритетного варианта на усиление левого фланга обороны. По сообщениям La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хочет приобрести защитника лондонского «Челси» Эмерсона, который в нынешнем сезоне играет на правах аренды за «Лион».
 
Отмечается, что для руководства «Ювентуса» Эмерсон является предпочтительным вариантом на замену бразильцу Алексу Сандро, который, по всей видимости, покинет клуб следующим летом.
 
Напомним, этой зимой «Челси» хотел вернуть Эмерсона из аренды в «Лионе» из-за кадровых проблем в обороне, но французский клуб отказался возвращать футболиста даже за компенсацию в размере 4 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Эмерсон Алекс Сандро
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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