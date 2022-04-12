Роналдо назвал своего фаворита Лиги чемпионов

Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо назвал своего фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Также бразилец поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Серии А.

«Гонка за титул в Серии А в этом сезоне очень хороша. Я думаю, что «Интер» играет лучше, и я надеюсь, что они снова смогут победить. В Лиге чемпионов фаворитом является «Реал», – цитирует бывшего футболиста «сливочных» Football Italia.

Напомним, что «Реал» Мадрид сегодня может во второй сезон подряд выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В первой игре против «Челси» «сливочные» одержали выездную победу со счётом 3:1.