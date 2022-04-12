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Лига чемпионов

Роналдо назвал своего фаворита Лиги чемпионов

12 Апреля 2022 • 16:58 Комментировать
Реал Мадрид
...
Челси
2.55 3.55 2.80
Через 3 ч. 40 мин.
Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Роналдо назвал своего фаворита нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Также бразилец поделился ожиданиями от развязки чемпионской гонки в Серии А.
 
«Гонка за титул в Серии А в этом сезоне очень хороша. Я думаю, что «Интер» играет лучше, и я надеюсь, что они снова смогут победить. В Лиге чемпионов фаворитом является «Реал», – цитирует бывшего футболиста «сливочных» Football Italia.
 
Напомним, что «Реал» Мадрид сегодня может во второй сезон подряд выйти в полуфинал Лиги чемпионов. В первой игре против «Челси» «сливочные» одержали выездную победу со счётом 3:1.
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РЕАЛ МАДРИД ЧЕЛСИ
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