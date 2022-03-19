Лигу чемпионов вновь выиграют англичане: Фавориты турнира

В пятницу прошла жеребьёвка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов. Сетевое изданиерассуждает о фаворитах турнира.

Пожалуй, две половины сетки плей-офф Лиги чемпионов получились неравными. Будем честны: из оставшихся восьми участников «Бенфика» и «Вильярреал» выглядят наименее вероятными победителями, причём они оказались в одной половине. Хорошо, что хоть в разных парах, было бы особенно обидно, если бы они составили четвертьфинальную пару. Никто не против увидеть «Бенфику» или «Вильярреал» в полуфинале или финале, но пусть докажут это право.

В любом случае сейчас кажется, что оба этих южных клуба вылетят на стадии 1/4. Испанцев ждёт «Ливерпуль», а португальцев – «Бавария». Шансов в этих противостояниях у «Вильярреала» и «Бенфики» не слишком много. «Ливерпуль» смотрится очень мощно, «Бавария» чуть менее. С другой стороны, мюнхенцы только что преподнесли урок «Зальцбургу» за то, что те дерзнули дать бой.

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При этом в противостоянии «Ливерпуля» и «Баварии» фаворитом кажутся англичане, по крайней мере по состоянию на март. Подопечные Клоппа проводят очень мощный сезон, а за счёт грамотной трансферной политики у мерсисайдцев довольно глубокий состав, который позволяет сражаться на два фронта. «Бавария» под руководством Юлиана Нагельсманна не выглядит так мощно. Мюнхенцам чуть не хватает стабильности, у них случаются неожиданные провалы, что точно сыграет на руку «Ливерпулю».

Что касается другой части сетки плей-офф Лиги чемпионов, то там настоящая мясорубка. Абсолютно каждый из четырёх участников может оказаться в финале турнира. «Челси» будет очень сложно защитить звание победителя Лиги чемпионов. Думается, что сильнейшее давление, которое сейчас оказывается на лондонцев, может сыграть отрицательно. «Реал» же умеет лучше всех в мире пользоваться слабостями соперника, даже не всегда слабостями, а просто если почувствует вкус крови. С учётом ответного матча на «Сантьяго Бернабеу», где только что был уничтожен «ПСЖ», «Реал» представляется несомненным фаворитом в этой паре.

Правда, в полуфинале «сливочных», видимо, будет ждать «Манчестер Сити». «Атлетико» на второй стадии подряд встретится с клубом из Манчестера. При этом «матрасники» имели некоторые сложности даже с «Юнайтед», так что дать бой «горожанам» им будет чрезвычайно сложно. Вряд ли «Атлетико» в этом сезоне в такой форме, чтобы суметь остановить «Манчестер Сити». «Горожане» вообще хороши, и вероятность второго финала Лиги чемпионов подряд для них очень высока. Если Гвардиола сам себя не запутает в противостоянии с Анчелотти, то всё же нынешний «Сити» должен будет пройти «Реал».

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В потенциальном же английском финале фаворита не будет. В одном отдельно взятом матче Гвардиолы и Клоппа его быть априори не может. Их противостояние становится классикой футбола 20-х годов, в которых случается всякое. Более того, кажется, как раз в одном единственном матче у немца шансов чуть больше, потому что каталонец слишком любит пытаться удивить соперника в решающий момент. «Ливерпуль» же в этом смысле более предсказуем не только для соперника, но и для себя, прежде всего. Хотя опять же повторюсь – в одном отдельно взятом поединке возможно всё.

Роман Андреев