Льоренте: У «Атлетико» большие амбиции

Испанский полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился с журналистами ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Маркос заявил, что «матрасники» выйдут на поле и будут сражаться до финального свистка. Льоренте отметил, что у мадридской команды большие амбиции и она очень голодна до побед. Полузащитник добавил, что соперник очень серьёзный, но у «Атлетико» уже есть чёткий план на игру.

Напомним, что первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Сити» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.