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Лига чемпионов

Льоренте: У «Атлетико» большие амбиции

05 Апреля 2022 • 08:47 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.33 5.00 10.00
Через 12 ч. 37 мин.

Испанский полузащитник «Атлетико» Маркос Льоренте поделился с журналистами ожиданиями от первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Маркос заявил, что «матрасники» выйдут на поле и будут сражаться до финального свистка. Льоренте отметил, что у мадридской команды большие амбиции и она очень голодна до побед. Полузащитник добавил, что соперник очень серьёзный, но у «Атлетико» уже есть чёткий план на игру.

Напомним, что первый матч между «Атлетико» и «Манчестер Сити» состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Маркос Льоренте
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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05.04  22:00 Манчестер Сити ... Атлетико М 1.47 4.70 6.80
05.04  22:00 Бенфика ... Ливерпуль 6.60 4.80 1.47
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