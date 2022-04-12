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Лига чемпионов

Грилиш – об ЛЧ: «Этот турнир единственный, который мы ещё не выигрывали»

12 Апреля 2022 • 09:46 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш высказался по поводу выступлений «горожан» в Лиге чемпионов.

«Это замечательно, если мы сможем победить во всех турнирах, в которых участвуем, но этот единственный, который мы ещё не выигрывали. Вот на что мы нацелены.

Большинство ребят здесь выигрывали всё, причём неоднократно, так что, думаю, в этом году все хотят именно этого» — приводит слова Грилиша Daily Mail.

В текущем сезоне 26-летний англичанин провёл за «Сити» 32 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

Напомним, что это первый сезон Грилиша в Манчестере. Летом он перешёл из родной «Астон Виллы» за €117,5 млн.

В 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречается с мадридским «Атлетико». В первом матче, прошедшем пятого апреля, английский клуб одержал минимальную победу (1:0). Ответная встреча состоится 13 апреля в Мадриде.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Джек Грилиш
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