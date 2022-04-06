У «Атлетико» 0 ударов за матч впервые за 11 лет под руководством Симеоне

Мадридский «Атлетико» не только не сумел добыть результат в Манчестере, но и не пробил по воротам.

Встреча, прошедшая в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, завершилась минимальной победой англичан.

За весь матч гости из Мадрида не нанесли ни одного удара в сторону ворот – ранее с «матрасниками» такого не происходило ни разу за всё время под руководством Диего Симеоне, возглавившего команду в 2011 году.

«Манчестер Сити» удалось пробить по воротам 15 раз, однако в створ пришлись лишь два удара – этого хватило для достижения минимального преимущества перед ответной игрой, которая состоится 13-го апреля в Мадриде.