Стоунс готов помочь «Манчестер Сити» в игре против «Атлетико». Диаш и Палмер не тренируются в общей группе

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс готов помочь своей команде в ближайшем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». По сообщениям журналиста Саймона Байковски, англичанин сегодня принял участие в тренировке и готов к тому, чтобы выйти завтра на поле.

В свою очередь, Рубен Диаш и Коул Палмер не тренировались в общей группе и точно пропустят игру против «матрасников».

Напомним, что первый матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико» стартует завтра на «Этихад Стэдиум» в 22:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом в официальных поединках.