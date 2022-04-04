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Стоунс готов помочь «Манчестер Сити» в игре против «Атлетико». Диаш и Палмер не тренируются в общей группе

04 Апреля 2022 • 17:59 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.35 4.90 9.50
05.04 22:00
Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс готов помочь своей команде в ближайшем матче четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико». По сообщениям журналиста Саймона Байковски, англичанин сегодня принял участие в тренировке и готов к тому, чтобы выйти завтра на поле.
 
В свою очередь, Рубен Диаш и Коул Палмер не тренировались в общей группе и точно пропустят игру против «матрасников».
 
Напомним, что первый матч между «Манчестер Сити» и мадридским «Атлетико» стартует завтра на «Этихад Стэдиум» в 22:00 по московскому времени. Ранее команды ни разу не встречались друг с другом в официальных поединках.
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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Джон Стоунс
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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