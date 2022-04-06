Экс-форвард «Манчестер Юнайтед»: «Сити» сделал то, что должен был сделать

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин высказался по поводу первого четвертьфинального матча между «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Даблин заявил, что мадридская команда показала очень скучную и прагматичную игру, но всё равно проиграла. Дион отметил, что подопечные Гвардиолы не сумели создать много моментов у чужих ворот, но зато футболисты «Сити» сделали то, что должны были сделать.

Напомним, что «Манчестер Сити» одержал минимальную победу со счётом 1:0 благодаря точному удару Кевина де Брейне.