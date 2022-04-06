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Облак: Всё решил один момент

06 Апреля 2022 • 08:21 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Словенский голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак рассказал журналистам о том, что думает по поводу четвертьфинального поединка с «Манчестер Сити».

Облак заявил, что «матрасники» очень грамотно действовали в обороне, за исключением момента с голом де Брейне. Ян отметил, что не сказал бы, что именно замены помогли «Сити», ведь всё решил один момент. Голкипер добавил, что у «Атлетико» ещё есть шансы в ответном матче, так что списывать команду со счетов ещё рановато.

Напомним, что подопечные Симеоне в первом матче минимально уступили «Сити» со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Ян Облак
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