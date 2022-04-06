Облак: Всё решил один момент

Словенский голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак рассказал журналистам о том, что думает по поводу четвертьфинального поединка с «Манчестер Сити».

Облак заявил, что «матрасники» очень грамотно действовали в обороне, за исключением момента с голом де Брейне. Ян отметил, что не сказал бы, что именно замены помогли «Сити», ведь всё решил один момент. Голкипер добавил, что у «Атлетико» ещё есть шансы в ответном матче, так что списывать команду со счетов ещё рановато.

Напомним, что подопечные Симеоне в первом матче минимально уступили «Сити» со счётом 0:1.