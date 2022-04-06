Харгривз: «Фоден может быть игроком мирового класса сразу на трёх позициях»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Оуэн Харгривз выразил восхищение талантом 21-летнего полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена.

«Фоден способен быть игроком мирового класса сразу на нескольких позициях: центральный нападающий, вингер или «ложная девятка». Фил — уникальный игрок, который находится ещё на самом старте своего развития», — приводит слова Харгривза BBC.

В текущем сезоне Фоден провёл в составе «горожан» 35 матчей, забив 11 голов и отдав 9 результативных передач. Контракт футболиста с «Манчестер Сити» действует до лета 2024 года.

Напомним, вчера, 5 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы одолели мадридский «Атлетико» (1:0).