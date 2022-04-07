Луис Суарес приятно удивил уважением к эмблеме «Манчестер Сити»

Уругвайский нападающий Луис Суарес знает смысл любви и уважения к клубу, и демонстрирует это не только в отношении своих работодателей, но и соперников. В объектив видеокамеры попало его поведение в подтрибунном помещении стадиона «Этихад», где Суарес в последний момент увернулся от того, чтобы наступить на нарисованную на полу эмблему «Манчестер Сити».

Напомним, что «горожане» выиграли первый матч у «Атлетико» с минимальным преимуществом, единственный мяч встречи во втором тайме записал на свой счет бельгиец Кевин де Брёйне.