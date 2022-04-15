Стало известно, чем Савич пригрозил Грилишу после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Атлетико». После финального свистка в первом матче защитник «Атлетико» Стефан Савич сказал игроку «Сити» Джеку Грилишу:

«Я поимею тебя в Мадриде».

Ответная игра была омрачена большой потасовкой в конце матча на поле и за его пределами. Грилиша и Савича пришлось разнимать партнерам по команде. Тем не менее, «Сити» смог удержать ничью и по сумме двух встреч выйти в следующий раунд турнира.