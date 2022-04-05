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Гвардиола: «Ареналин вызывает привыкание, и его нужно чувствовать»

05 Апреля 2022 • 15:19 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.33 5.20 12.00
Через 5 ч. 46 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед матчем с «Атлетико» рассказал журналистам о проблемах со сном и об отношениях внутри команды.

«Адреналин вызывает привыкание, и его нужно чувствовать. Обычно, я не знаю почему, но я более расслаблен в четвертьфинале Лиги чемпионов, и даже в финале Лиги чемпионов в прошлом сезоне я отлично спал, Я так расслабился!» — сказал Гвардиола.

Он отметил, что футболисты нуждаются в абсолютном доверии тренера.

«Если бы они чувствовали, что тренер им не доверяет, они не могли бы следовать за мной. Они знают, что мы должны сделать все возможное, иначе мы не сможем победить соперника», - добавил главный тренер «Сити».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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