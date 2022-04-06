Экс-игрок «Атлетико» Пантич: 0:1 — не самый плохой результат для «матрасников»

Экс-футболист «Атлетико» Милинко Пантич высказался по поводу поражения мадридской команды в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

Пантич сказал, что в такой вечер 0:1 для «Атлетико» является не самым плохим результатом. Милинко отметил, что Симеоне в ответном поединке внесёт большое количество изменений, так что мадридская команда на домашнем стадионе будет играть совершенно другим образом, ведь другого выбора у «матрасников» нет.

Напомним, что в первом матче подопечные Симеоне минимально уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:1.