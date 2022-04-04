Гвардиола об «Атлетико»: «Они агрессивней, чем думают люди»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящей игры своей команды в четвертьфинале Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико», который на стадии ⅛ выбил из турнира «Манчестер Юнайтед».

«Существует неправильное представление о том, как играет «Атлетико», они более агрессивны, чем думают люди. Они не хотят рисковать, но они очень хороши в атаке», – заявил испанец на своей пресс-конференции.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы дошёл до финала Лиги чемпионов, где с минимальным счётом уступил лондонскому «Челси».