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Лига чемпионов

Генич: Гвардиола вряд ли рад, что ему в соперники попалась команда Симеоне

05 Апреля 2022 • 10:15 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.33 5.00 10.00
Через 10 ч. 50 мин.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка в Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Генич сказал «РБ-Спорт», что Гвардиола вряд ли рад тому, что ему в соперники попалась команда Симеоне. Комментатор считает, что для «Сити» «матрасники» являются самым неудобным соперником, так как даже против «Реала» и «Челси» подопечным Гвардиолы было бы проще играть. Константин добавил, что вряд ли от первого матча стоит ожидать результативной игры.

Напомним, что первый матч между «Манчестер Сити» и «Атлетико» состоится уже сегодня в 22.00 по московскому времени.

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Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов Константин Генич Диего Симеоне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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05.04  22:00 Манчестер Сити ... Атлетико М 1.47 4.70 6.80
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