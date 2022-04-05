Генич: Гвардиола вряд ли рад, что ему в соперники попалась команда Симеоне

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего четвертьфинального поединка в Лиге чемпионов между «Манчестер Сити» и «Атлетико».

Генич сказал «РБ-Спорт», что Гвардиола вряд ли рад тому, что ему в соперники попалась команда Симеоне. Комментатор считает, что для «Сити» «матрасники» являются самым неудобным соперником, так как даже против «Реала» и «Челси» подопечным Гвардиолы было бы проще играть. Константин добавил, что вряд ли от первого матча стоит ожидать результативной игры.

Напомним, что первый матч между «Манчестер Сити» и «Атлетико» состоится уже сегодня в 22.00 по московскому времени.