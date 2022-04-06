Симеоне: «Сити» – лучшая команда в мире»

Наставник мадридского «Атлетико» отметил силу соперника, но надеется на ответный матч.

«В первом тайме мы не смогли сыграть так, как планировали. Во втором тайме дела пошли лучше, мы пытались организовать контратаку. «Сити» – лучшая команда в мире. Перевернуть ход противостояния в свою пользу будет очень трудно.

В последние недели мы добились прогресса в игре. Постараемся сыграть в свой лучший футбол, чтобы изменить ситуацию. Посмотрим, что будет в ответной встрече», – сказал Симеоне после матча.

«Манчестер Сити» одержал минимальную победу в домашнем поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» благодаря голу Кевина Де Брюйне, забитому на 70-й минуте. Ответный матч состоится 13-го апреля в Мадриде.