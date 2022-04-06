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Фоден – второй в истории по голевым передачам в ЛЧ среди молодых игроков английских клубов

06 Апреля 2022 • 00:32 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» близок к лучшим показателям по ассистам в Лиге чемпионов среди молодых игроков.

21-летний англичанин ассистировал своим товарищам семь раз в рамках самого престижного клубного евротурнира – это второй показатель среди всех игроков английских клубов до 21 года за всё время.

Выше Фодена расположился только Сеск Фабрегас – у испанца 10 голевых передач за «Арсенал» в ЛЧ до достижения 22-летия. Третье место в списке занимает Тео Уолкотт (6), а четвёртую строчку поделили Рахим Стерлинг и единственный защитник в рейтинге – Трент Александер-Арнольд (по 5).

Голевая передача Фила Фодена на Кевина Де Брюйне помогла «Манчестер Сити» одолеть «Атлетико» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Тео Уолкотт Cеск Фабрегас Рахим Стерлинг Трент Александер-Арнольд Фил Фоден
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окончен Манчестер Сити 1:0 Атлетико М 1.33 5.20 12.00
окончен Бенфика 1:3 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
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