Фоден – второй в истории по голевым передачам в ЛЧ среди молодых игроков английских клубов

Полузащитник «Манчестер Сити» близок к лучшим показателям по ассистам в Лиге чемпионов среди молодых игроков.

21-летний англичанин ассистировал своим товарищам семь раз в рамках самого престижного клубного евротурнира – это второй показатель среди всех игроков английских клубов до 21 года за всё время.

Выше Фодена расположился только Сеск Фабрегас – у испанца 10 голевых передач за «Арсенал» в ЛЧ до достижения 22-летия. Третье место в списке занимает Тео Уолкотт (6), а четвёртую строчку поделили Рахим Стерлинг и единственный защитник в рейтинге – Трент Александер-Арнольд (по 5).

Голевая передача Фила Фодена на Кевина Де Брюйне помогла «Манчестер Сити» одолеть «Атлетико» (1:0).