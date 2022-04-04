Кто главный фаворит Лиги чемпионов: Жажда Гвардиолы, страсть Клоппа или расчёт Нагельсмана

За два месяца до финального матча на «Стад де Франс» пытаемся прикинуть шансы оставшихся команд на победу в Лиге чемпионов.

8-е место: «Бенфика» – 0% (вероятность выигрыша ЛЧ)

«Орлы» Лиссабона считались едва ли не слабейшим коллективом ЛЧ ещё на стадии 1/8 финала. И у этого есть весомые причины: даже в своем национальном первенстве «Бенфика» уже второй год подряд терпит крах. Очередное третье место в итоговой таблице с катастрофическим отставанием от чемпиона – лишь вопрос времени. Усугубляет ситуацию то, что всё это происходит в эпоху беспрецедентных денежных вливаний – 9 из 10 самых дорогих приобретений в истории клуба были совершены в течение последних трёх лет. Под мощный состав на пост главного тренера был возвращён Жорже Жезуш, с которым «Бенфика» выиграла 3 титула чемпиона Португалии. Но, несмотря на то, что команде удалось сенсационно оставить за бортом ЛЧ саму «Барселону», минувшей зимой был «разжалован» и этот легендарный по местным меркам специалист.

Под руководством нового наставника Нельсона Вериссимо «Бенфика» провела уже 16 матчей, и пока средний темп набора очков командой является худшим за последние 15 лет. Учитывая это, проход «Аякса» на предыдущей стадии выглядит особенно неожиданным. Но, очевидно, это – последний успех португальского клуба в ЛЧ 2021/22. «Ливерпуль» обязан прекратить мучения «орлов» уже в апреле. К тому же при Юргене Клоппе португальцы традиционно являются очень удобными оппонентами для «красных». Пусть выборка за это время и ограничена противостоянием мерсисайдцев с одним лишь «Порту», однако сути дела это не меняет – статистика ошеломительная: 6 игр, 6 побед, общий счет – 18:2! И, похоже, сыграть с «Ливерпулем» лучше заклятых соседей из Порту будет единственной посильной задачей «Бенфики» в намечающемся противостоянии.

7-е место: «Вильярреал» – 2%

«Передайте Эмери, что это плей-офф не Лиги Европы, пускай уже успокоится!» – мем, ставший трендом последних недель. Шутки шутками, а «тренеришка» не устает творить чудеса с провинциальными испанскими коллективами. Вслед за «МЮ» и «Арсеналом», уступившим дорогу «Вильярреалу» на пути к победе в ЛЕ, не успели опомниться, как вылетели от дружины Эмери и в стане «Юве». А главное, в Турине наверняка не успели понять – почему они вылетели. Вроде бы и привезли из Испании приемлемый результат, вроде бы и доминировали большую часть ответной игры, но – таков нынешний «Вильярреал». Таковы все команды Уная Эмери.

Многие считают именно «Баварию» самым большим везунчиком жеребьёвки 1/4-й ЛЧ. Но, скорее всего, эти люди сильно заблуждаются. Да, «Вильярреал» – звучит не статусно даже на фоне самого титулованного клуба Португалии. Да, «Жёлтая подлодка» у себя в Примере никак не может подняться даже до зоны еврокубков. Но это скорее говорит о тотальном невезении: «Вильярреал» – 4-я команда Ла Лиги по показателю «Ожидаемые очки». Удивительно, но с разницей мячей «+21» дружина Эмери находится ниже «Сосьедада», у которого этот баланс равен нулю!

Поэтому в паре «Бавария» – «Вильярреал» андердог однозначно несёт в себе не только теоретическую угрозу позициям фаворита. Индивидуально между командами, может, и пропасть, но испанский проект выглядит на данный момент гораздо более завершённым, чем всё ещё реконструирующийся немецкий. Так что сенсация в этой паре реальна. Но способен ли даже такой неудобный для всего мира «Вильярреал» на сотворение сенсации в трёх оставшихся раундах ЛЧ? Как раз здесь – исключительно в теории.

6-е место: «Атлетико» – 6%

За последний месяц в Ла Лиге только команде Диего Симеоне удалось выдержать темп набора очков невероятной «Барсы». Благодаря этому успеху «матрасники» вернулись в зону ЛЧ, но вся борьба за четвёрку у них ещё впереди. Мечтать о чём-то большем не приходится, отрыв «Реала» от остальных – почти бесконечность.

Грядущее сражение с «Ман Сити» многие ожидают как противостояние главных топ-антагонистов футбольной Европы. С англичанами «Атлетико» уже вдоволь успел наиграться в этом сезоне. И пока по своему уровню мадридский клуб больше похож на «МЮ», которого со скрипом сумел пройти в 1/8-й, чем на «Ливерпуль», от которого отстал на 11(!) очков в группе. И кажется, результат четвертьфинала предрешён.

Но не стоит забывать, что главная сила подопечных Симеоне не в борьбе на дистанции. «Атлетико» – проверенный временем «Вильярреал» на стероидах. Особенно когда его лидеры здоровы и находятся в отличном тонусе. Болельщики того же «Ливерпуля» однозначно подтвердили бы эти слова, вспоминая о событиях двухлетней давности.

Если случится сенсация в паре с «Ман Сити», то к полуфиналу Симеоне и Ко могут подойти и вовсе в статусе фаворита – кто знает, что случится к этому моменту с «Челси» и как повлияет разгром в «эль класико» на «Реал». И всё же это не отменяет того, что голодный как никогда до победы в ЛЧ коллектив Гвардиолы сейчас слишком вариативен, чтобы не справиться даже с самым навороченным «автобусом» Симеоне.

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5-е место: «Челси» – 12%

Говоря о перспективах «Челси» на победу в ЛЧ, сложно концентрироваться на одной лишь спортивной составляющей. Большая политика внесла беспрецедентные коррективы в жизнь клуба. К счастью для болельщиков, пока весь этот накопившийся негатив Тухелю и компании удаётся благополучно удерживать за пределами зелёного прямоугольника – коллектив имеет активную серию из 6 побед подряд. И если такая атмосфера будет возможна до конца всего сезона, то «синих» можно считать первым в этой статье реальным претендентом на победу в ЛЧ.

Достаточно сказать, что «Челси» – действующий обладатель трофея, состав которого за год стал только глубже. И пусть главные надежды на забивного центрфорварда пока не оправдывают себя, и наличие Лукаку скорее привносит токсичность в коллектив, чем реальную пользу, Томас Тухель и в новом году доказывает, что может добиваться успехов без ярко выраженного голеадора. Ну не приживаются они в синей части Лондона – ни Вернер, ни Лукаку – что тут поделаешь? Один скучает по пространству, которое у него имелось в бундеслиге, а теперь его нет. Второй скучает по Италии, в которой у него был Антонио Конте, а теперь его нет.

4-е место: «Реал» – 14%

Как и в ситуации с «Челси», главная проблема «Королевского клуба» в ЛЧ заключается в том, что решающие поединки для него начнутся уже со стадии 1/4 финала. Остальные претенденты на титул являются выраженными фаворитами в своих парах и уже стоят одной ногой в полуфинале. Только поэтому шансы «Реала» и «Челси» на итоговый успех выглядят настолько заниженными в процентном соотношении.

Ведомый сенсационным Бензема, «Реал» всё-таки воспользовался проблемами конкурентов – зимой клуб успешно «отпочковался» от пелотона не самых привычных преследователей и создал солидный отрыв. Учитывая околофутбольные события, подопечные Анчелотти выглядят небольшими фаворитами перед очной схваткой с «Челси». Однако существует несколько «но».

Во-первых, именитому итальянскому специалисту предстоит сделать то, что год назад не удалось Зинедину Зидану. Напомним, что именно «синие» уверенным шлагбаумом преградили дорогу мадридцам прошлой весной ещё на стадии 1/4-й. С тех пор команды не так уж сильно изменились. А если какой клуб и стал мощнее на бумаге, так это английский. Во-вторых, вызывает озабоченность выступление «Реала» в больших матчах. И последний разгром от «Барсы» не единственный пример. Достаточно сказать, что парни Анчелотти уже успели в этом году проиграть в финале кубка Испании. Неприлично скромно по королевским меркам выглядели они и в Париже, где могли получить гораздо больше одного мяча от «ПСЖ».

3-е место: «Манчестер Сити» – 21%

Основной причиной того, что «горожане» занимают лишь третье место в рейтинге претендентов на трофей, является уровень их ближайшего соперника. Всё-таки и «Бенфика», и «Вильярреал» где-то в глубине души, не демонстрируя нам того, могут считать свою международную миссию уже выполненной. Причём с лихвой. О команде с составом и амбициями «Атлетико» такого сказать никак нельзя. Подшефным Симеоне не привыкать ставить подножки (в том числе и английским грандам) на правах заведомого аутсайдера.

И уж тем более не впервой коллективу Хосепа Гвардиолы на эти «лигочемпионские» подножки натыкаться на правах заведомого фаворита. Своеобразной компенсацией со стороны госпожи фортуны болельщики «Сити» могут считать отсутствие «Баварии» и «Ливерпуля» в числе потенциальных соперников их любимцев по полуфиналу. Правда, на этой стадии подарков не ожидается ни у кого, а вот с ближайшим соперником макнунианцам могло определённо повезти чуть больше.

Усугубляет перспективы «Ман Сити» в ЛЧ и то, что клубу не удалось сохранить уверенный отрыв в АПЛ. «Заноза» в виде «Ливерпуля» разрослась в нечто более громоздкое и болезнетворное, и теперь у «горожан» нет права на ошибку сразу в двух важнейших для них турнирах. Не забываем и про дополнительное давление со стороны прессы. Возможно, это последний шанс для Гвардиолы спустя много лет наконец-то выиграть заколдованный для него турнир.

2-е место: «Ливерпуль» – 22%

Стоило только любителям футбола усомниться в способности команды Юргена Клоппа забрать себе все титулы в этом сезоне, как мерсисайдцы выстрелили 15 победами в последних 16 матчах! Причём даже в том единственном поражении (0-1 от «Интера») судьба уберегла «красных» от каких-либо последствий. Команда прекрасно справилась в начале года без двух своих лидеров нападения Мане и Салаха, будто назло задержавшихся на Кубке Африки до самого последнего дня. Очень ко двору пришёлся техничный новичок Луис Диас, и что самое главное – «Ливерпуль» подходит к решающим матчам сезона практически с пустым лазаретом.

Такой «Ливерпуль» обязан проходить «Бенфику», даже полурезервным составом. Португальским клубам в последнее время очень сильно достается от английских грандов, и «Ливерпуль» смело можно считать зачинателем этой моды. А вот дальше наверняка будет «Бавария». И как в ситуации с «Сити», камнем преткновения для скаузеров может стать битва на два фронта. Ведь главный конкурент по национальному первенству настолько силён, что может воспользоваться даже единственной осечкой в оставшихся 9 турах АПЛ.

1-е место: «Бавария» – 23%

И пусть об истинной силе немецкого гегемона остаётся только догадываться, одно ясно уже сейчас – атакующий потенциал команды не имеет границ. На тренерском мостике мюнхенцев уже давно не Юпп Хайнкес и даже не Ханс-Дитер Флик, но баварцы по-прежнему остаются главными поставщиками хоккейных результатов в футбольной Европе. И это в первом для Юлиана Нагельсмана сезоне!

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Шутка ли, в текущем розыгрыше ЛЧ «Бавария» в 8 матчах одержала 6 (!) разгромных побед. Уже по традиции особенно досталось «Барселоне». Стоило на секунду усомниться в состоятельности команды после вымученной ничьей в Зальцбурге, как в ответной встрече над австрийцами была учинена показательная расправа (7-1). Будто специально для тех, кто сомневался.

Если бы «Баварии» была нужна «салатница» уже к этой части сезона, бундеслига была бы покорена досрочно. Поэтому скромные 6 очков отрыва от проблемного «Дортмунда» не должны вводить в заблуждение. Дистанция от преследователей настолько контролируемая, насколько это вообще возможно. Только поэтому мюнхенцы могут позволить себе иногда пропустить четыре за тайм от «Бохума», не выиграть у «Хоффенхайма» или «Байера»… Или всё же не только поэтому?

Как и в случае с яркой командой Флика, «Бавария» Нагельсмана порой играет слишком самоуверенно, оставляя в защите очень много пространства. Пока на пути мюнхенцев в этом сезоне просто не встречались коллективы, которые могли бы за это наказать. Ну не считать же таковыми «Бенфику», безропотно вылетевший от «Рейнджерс» Дортмунд или забившую за весь групповой этап 2 мяча «Барсу» Рональда Кумана? «Бавария» уязвима. Но она была уязвима и два года назад. Разве тогда это помогло её соперникам унести ноги? А ещё она де-факто уже выиграла внутренний чемпионат. И на стадии полуфинала ЛЧ ей это может очень сильно пригодиться.

Игорь КАСИМОВ