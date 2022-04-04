Коке: «Сказал Родри, что мы победим, и он знает, что такое «Атлетико»

Полузащитник «Атлетико» Коке сообщил журналистам, что общался с Родри по поводу предстоящего матча Лиги чемпионов «Атлетико» - «Манчестер Сити».

«Он признался мне, что это будет очень тяжелый матч. Сказал: «У нас много таких игр в Премьер-лиге». «Да, но «Атлетико» не в Премьер-лиге, — предупредил я его», — рассмеялся Коке.

Коке заявил, что дал понять, что абсолютно не сомневается в победе мадридского клуба.

«Я сказал ему, что мы обязательно победим, и что он уже знает, что такое «Атлетико», - добавил полузащитник.