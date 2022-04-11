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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ван Бастен раскритиковал тактику Симеоне

11 Апреля 2022 • 12:28 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Бывший игрок сборной Голландии Марко Ван Бастен раскритиковал тактику главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Я удивлен, что команда с десятью футболистами в обороне просто пыталась 90 минут избежать гола. Это, конечно, разрешено, но на это совершенно неинтересно смотреть», - заявил Ван Бастен.

На прошлой неделе «Атлетико» проиграл в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» со счетом 0:1, не нанеся ни одного удара в створ ворот соперника.

«Будучи футбольной ассоциацией, такой как ФИФА, вы действительно должны начать думать о том, как сделать футбол интересным и увлекательным. Некого винить, тренер может это сделать, но смотреть на это действительно неинтересно», - добавил Ван Бастен.

Ранее он также заявил, что, по его мнению, ФИФА должна отменить правило офсайда.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марко Ван Бастен Диего Симеоне
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