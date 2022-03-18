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Лига чемпионов

Симеоне: «Восхищаюсь Гвардиолой»

18 Марта 2022 • 21:12 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
05.04 22:00

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Соперниками «матрасников» по четвертьфиналу стали действующие финалисты турнира – «Манчестер Сити».  

«Меня восхищает работа, которую Гвардиола проделал в «Манчестер Сити». Нас ждут сложные матчи, но у нас будет время на оценку ситуации. Сейчас мы полностью сосредоточены на ближайшей встрече с «Райо Вальекано», – цитирует Marca аргентинского специалиста.

Напомним, что «Атлетико» одолел в 1/8 финала Лиги чемпионов другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед», в то время как «Сити» удалось переиграть португальский «Спортинг».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Диего Симеоне
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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