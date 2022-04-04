Симеоне: «У «Манчестер Сити» футболисты явно сильнее наших, но впереди два матча»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче против «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

В интервью AS Симеоне заявил, что для «Атлетико» это большая ответственность сыграть против «горожан» в четвертьфинале ЛЧ. По словам тренера, у «Манчестер Сити» футболисты сильнее, но итог встречи определится после двух матчей.

Первый матч «Манчестер Сити» - «Атлетико» пройдет на стадионе «Этихад» 5 апреля, начало – в 22:00 мск. Ответная встреча пройдет в Испании 13 апреля.