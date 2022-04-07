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Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Даблин похвалил Фодена за матч с «Атлетико»

07 Апреля 2022 • 08:44 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дион Даблин отметил игру полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фодена в поединке с мадридским «Атлетико».

Даблин сказал, что Фоден вышел на поле и сыграл так, как будто он на детской площадке. Экс-игрок отметил, что мяч буквально прилипал к ногам полузащитника «Сити». Дион добавил, что гол забил де Брейне, но бельгиец не смог бы сделать этого, если бы не активные действия Фодена.

Напомним, что «Манчестер Сити» минимально переиграл мадридский «Атлетико» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Лига Чемпионов Фил Фоден Дион Даблин
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