Симеоне сравнил «Атлетико» с «Челси» образца прошлого сезона

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» сравнил свою команду с «Челси» образца прошлого сезона, который на данный момент является действующим обладателем турнира.

«Сити» и «Бавария» лидируют, но в прошлом году победа осталась за «Челси». Никто не ожидал такого от них, а они прибавляли и стали сильнее. Тоже самое может произойти и с нами», – заявил аргентинец на пресс-конференции.

Напомним, что Симеоне не встречался с командами Хосепа Гвардиолы с момента победы в полуфинале Лиги чемпионов сезона 2015/16 против мюнхенской «Баварии».