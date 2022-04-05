Бернарду Силва: У «Манчестер Сити» были разочарования, но мы извлекли из них урок

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва рассказал журналистам о том, чего ожидает от предстоящего поединка в Лиге чемпионов с мадридским «Атлетико».

Силва сказал, что манчестерская команда очень хорошо подготовлена к таким сложным матчам. Бернарду отметил, что у «Сити» были разочарования, но футболисты извлекли из них уроки и сильно прибавили по всем параметрам. Португалец добавил, что полностью уверен в своей команде.

Напомним, что первый четвертьфинальный матч «Манчестер Сити» с «Атлетико» состоится сегодня в 22.00 по столичному времени.