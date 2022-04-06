Де Брейне рассказал, как забил Облаку

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о том, как он забил единственный гол в матче с мадридским «Атлетико». Команда Хосепа Гвардиолы долго подбирала ключи к обороне «матрасников», но на 70-й минуте все-таки смогла забить гол.

- Я сделал рывок и Фил Фоден увидел это. Было очень сложно, они поставили пятерых в защиту и пятерых в полузащиту. Нам было важно оставаться собранными и не позволять им действовать. В Мадриде будет схожая игра, но им надо будет больше атаковать, - заявил де Брёйне, слова которого цитирует BBC Sport.