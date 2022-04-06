Фердинанд отметил игру Фодена в матче с «Атлетико»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу победы «Манчестер Сити» над мадридским «Атлетико» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Рио сказал, что как только «Атлетико» приспособился к игре «Сити», то в игру вступили свободные художники в лице Фодена и Грилиша. Рио особенно отметил игру Фила, который оказывал на оборону мадридской команды какой-то особенный гипнотический эффект.

Напомним, что «горожане» под шефством Гвардиолы минимально переиграли «Атлетико» со счётом 1:0 благодаря голу де Брейне.