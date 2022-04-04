Гвардиола высказался об отмене правила «выездного» гола

Главный тренер «Манчестер Сити» перед игрой Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился своим мнением об отмене правила «выездного» гола.

«Нужно приспосабливаться к правилам. Они разные, но мы все время пытались играть в свою игру. Когда ты проигрываешь, потому что они забивают на выезде, а ты не можешь забить, или счет 5:5, и ты вылетаешь, потому что они забивают два выездных гола, а ты забиваешь один, это всегда: "Боже мой, какая жалость". Но иногда это идет в вашу пользу», - сказал наставник «Сити».

Он добавил, что главное для его команды – в каждом матче играть на победу.