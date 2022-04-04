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Гвардиола высказался об отмене правила «выездного» гола

04 Апреля 2022 • 15:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.35 4.90 9.50
05.04 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» перед игрой Лиги чемпионов с «Атлетико» поделился своим мнением об отмене правила «выездного» гола.

«Нужно приспосабливаться к правилам. Они разные, но мы все время пытались играть в свою игру. Когда ты проигрываешь, потому что они забивают на выезде, а ты не можешь забить, или счет 5:5, и ты вылетаешь, потому что они забивают два выездных гола, а ты забиваешь один, это всегда: "Боже мой, какая жалость". Но иногда это идет в вашу пользу», - сказал наставник «Сити».

Он добавил, что главное для его команды – в каждом матче играть на победу.

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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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04.04  22:00 Кристал Пэлас ... Арсенал 4.50 3.60 1.85
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