Гвардиола: «Я доволен, но предпочёл бы победить 4:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал исход первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:0).

«Я не осуждаю подход соперников, – сказал Гвардиола о защитной тактике «Атлетико». – Они очень плотно защищались, а в конце первого тайма и вовсе выстроились в схему 5-5-0. Во втором тайме они продолжили хорошо обороняться в схеме 5-4-1. С ними нельзя терять концентрацию – они сразу накажут, потому что у них есть соответствующие качества.

Жаль, что мы не забили второй гол, но я доволен своей командой. Предпочёл бы победу со счётом 4:0, но вы не рассчитываете на разгром, когда играете против «Атлетико», ведь они отлично защищаются.

Мы проделали хорошую работу и постараемся продемонстрировать такую же игру в Мадриде», – рассказал испанский специалист в послематчевом интервью Sky Sports.