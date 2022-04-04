«Атлетико» вернулся к «тёмным искусствам», с которыми предстоит соперничать «Манчестер Сити»

На этой неделе стартует четвертьфинальное противостояние Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Манчестер Сити». Испанским чемпионам придётся проявить свой внутренний «Чолисмо», если они хотят шокировать «горожан» и пройти дальше. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о стиле «матрасников».

Когда в ближайшие две недели «Атлетико» встретится с «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов, то битва развернётся в двух плоскостях. Первая – это техническая сторона футбола. Это более лёгкая часть, та, в победу которой «горожане» верят сами, даже несмотря на то, что «матрасники» могут похвастаться такими впечатляющими игроками, как Жоао Фелиш и Ян Облак.

Вторая – это нечто более туманное, более неосязаемое, интенсивная битва менталитетов, давления и провокаций, попытка добиться небольших преимуществ везде, где это возможно. «Атлетико Мадрид» – мастер «нагнетания обстановки», что является не просто способом завести соперника и его болельщиков, но и ключевой опорой надежд клуба на европейскую славу.

«Я не знаю, длилась ли игра более двух минут без того, чтобы её не прервали, когда кто-то падал на газон», – жаловался тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник после того, как его команда была обыграна «Атлетико» на «Олд Траффорд» со счётом 1:0 во втором матче 1/8 и проиграла по сумме двух встреч со счётом 2:1.

«Ман Сити» не помешало бы извлечь уроки из поражения своих соседей, где «Атлетико» продемонстрировал классическую манеру мерзкого поведения, чтобы расстроить команду Рангника и не дать им найти ритм игры, при этом время шло. «Игроки «Атлетико» легко падали, получая мелкие фолы, и разрывали игру, преувеличивая травмы. Каждый раз, когда ты касаешься их, они падают, и это фол", – ворчал Гарри Магуайр.

Та же участь постигла «Ливерпуль» в 2020 году, и левый защитник Энди Робертсон жаловался: «Они падали и пытались залезть нам под кожу». Бывший полузащитник сборной Англии и «Ман Сити» Тревор Синклер был разгневан игрой «Атлетико» в то время, когда «мерсисайдцев» выбили из турнира. «Я играл против Симеоне на чемпионате мира, и он был самым ужасным человеком, против которого можно было играть», – объяснил он. В «Атлетико» собраны талантливые игроки, поэтому использовать «тёмные искусства» я считаю неправильным. Для меня умышленные удары руками, хватание футболок, циничные умышленные фолы, нырки – всё это вещи, которые я не хочу видеть в игре. Мы не зря называем игру красивой, футбол должен быть красивым. Но это абсолютный мусор, мне не нравится смотреть на это», – добавлял он.

В Англии «Атлетико» считается королём «тёмных искусств», хотя болельщики могут возразить, что в последние несколько лет команда не так уж и часто ими пользовалась. Матч с «Манчестер Юнайтед» стал возвращением к временам, когда два Диего – Коста и Годин – были экспертами в зацепах. В 2014 году Симеоне было легче избежать порицания, его команда была действительно аутсайдером, боролась с топ-клубами «Барселоной» и «Реалом», и в итоге выиграла титул чемпиона Испании впервые за 18 лет на «Камп Ноу», сыграв вничью 1:1 в последнем туре сезона. Учитывая финансовое положение «матрасников» по сравнению с каталонцами и «сливочными», Симеоне должен был использовать каждое преимущество. Способ конкурировать с элитой – это остановить её любыми средствами, царапаться и мешать. «Атлетико» опирался на такие ценности клуба, как трудолюбие, мужество и сердце, чтобы заставить своих игроков делать всё для общего дела, пересекая границы или нет.

За прошедшие годы «Атлетико» вырос и привлёк много качественных звёзд атаки – от Фелиша до Матеуса Куньи, от Антуана Гризманна до Луиса Суареса. Они должны были больше атаковать, и с уругвайцем, которому не чужды мерзкие приёмы, впереди они снова выиграли титул в прошлом сезоне, с более привлекательным стилем игры.

Чтобы «тёмные искусства» «Атлетико» работали наиболее эффективно, команда также должна пытаться расстроить своих соперников тактически, оставляя мало места сзади и перекрывая всё после того, как они добились преимущества в счёте, что добавляет им ещё больше злости. Возможно, как считают многие, у «Атлетико» самый сильный состав в Ла Лиге, и они не чувствовали себя так комфортно, играя в той же манере внутри страны, но в Европе Симеоне и его игроки вернулись к своему стилю.

«Симеоне восстанавливает чистый «Чолисмо», – гласил недавний заголовок в Diario Sport, ссылаясь на стиль игры и отношение к делу, которым славилась его команда в 2014 году. «Чолисмо» берет «Олд Траффорд», – отмечала El Pais.

«Атлетико» никогда не выигрывал Лигу чемпионов, и Симеоне легко привить менталитет «мы против всего мира», снова сделав команду аутсайдером, которым она не является в Ла Лиге. «Я вижу конкурентоспособную команду, которая не стесняется опускаться в глубину», – отметил недавно аргентинский тренер, а его игроки снова погрузились в свою оборонительную оболочку после нескольких месяцев, когда их задняя линия была нехарактерным образом вся впереди.

Против «Порту» в последней игре группового этапа Лиги чемпионов они использовали все свои трюки, чтобы вырвать победу со счётом 3:1 на «Драгау» и пройти дальше. После того, как Янник Карраско был удален с поля, что дало «Атлетико» полное право на «автобус», они начали бесить официальных лиц и заводить игроков «Порту». Вендел был немедленно притянут, как мотылёк на свет, и поднял руку на Кунью, который упал, как мешок с кирпичами, а судья Клеман Турпен показал красную карточку. Завязалась потасовка из 42 человек, и к её концу у футболистов «Порту» головы были забиты этим, а «Атлетико» преуспел в этом хаосе.

Одобряете ли вы тактику Симеоне или нет, но то, что он смог вовлечь в неё нынешний состав после стольких изменений, несомненно, впечатляет. Фелиш, например, прибыл в 2019 году с искусными касаниями и мягкими обводками, но в феврале 2021 года был замечен с криком «Закрой свой чёртов рот!» на тренера. В последнее время португалец вступил в захватывающую форму, закалившись под руководством Симеоне и став ещё более смертоносным перед воротами, забив дважды в субботней победной встрече над «Алавесом» со счётом 4:1. «Мне нравится, когда игроки бунтуют», – сказал Симеоне о вспышке Фелиша, который явно стремится создать команду по своему образу и подобию.

Реклама

У многих первые воспоминания о Симеоне связаны с его действиями и ролью, которую он сыграл в удалении Дэвида Бекхэма на чемпионате мира 1998 года, взъерошив ему волосы, а затем слишком остро отреагировав на гневную реакцию соперника. Мерзость, но со смыслом. Симеоне больше не в состоянии делать это сам на поле, он как одетый во всё чёрное дирижёр в кулуарах, зловещее присутствие которого постоянно побуждает его команду продолжать в том же духе.

«Ливерпуль» ранее на групповом этапе показал, что необходимо для победы над «Атлетико», хотя в тот момент команда Симеоне не боролась за своё существование в турнире. Мерсисайдцам потребовалось немного удачи, судья, которому не понравилось поведение «матрасников» в лице голландца Данни Маккели, но при этом они играли с такой интенсивностью и задором, что даже «рохибланкос» не смогли всё сломать. Юрген Клопп также обратил внимание на то, что игроки «Атлетико» пытались залезть под кожу Садио Мане, и заменил сенегальца раньше, чтобы он не был удалён.

«Манчестер Сити» и сам не чужд тактических фолов, но Гвардиола должен подготовить своих игроков ко всему остальному, что произойдёт с «Атлетико» во вторник на стадионе «Этихад», а затем 13 апреля – на «Ванда Метрополитано».

Это будет иметь решающее значение, особенно учитывая то, что неудачи «Сити» в Европе часто сводились к менталитету, когда они поддавались давлению и проигрывали против более слабых соперников, включая «Лион», «Тоттенхэм» и «Монако».

Адаптация текста портала goal.сom

Романа Андреева