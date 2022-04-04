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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хименес пропустит матч против «Манчестер Сити»

04 Апреля 2022 • 12:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.37 4.80 9.00
05.04 22:00

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес пропустит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

27-летний футболист получил травму в матче с «Алавесом» и испытывает «некоторый дискомфорт, хотя точный характер травмы не разглашается», - сообщает Marca.

Хименес прошел серию медицинских тестов в воскресенье утром в надежде, что он будет готов к игре с «Манчестер Сити». Однако, впоследствии выяснилось, что игрок сборной Уругвая даже не полетит с командой в Англию.

Футболист является важной частью команды Диего Симеоне. В этом сезоне Хименес провел в Ла Лиге 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Хосе Хименес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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