Хименес пропустит матч против «Манчестер Сити»

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес пропустит первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

27-летний футболист получил травму в матче с «Алавесом» и испытывает «некоторый дискомфорт, хотя точный характер травмы не разглашается», - сообщает Marca.

Хименес прошел серию медицинских тестов в воскресенье утром в надежде, что он будет готов к игре с «Манчестер Сити». Однако, впоследствии выяснилось, что игрок сборной Уругвая даже не полетит с командой в Англию.

Футболист является важной частью команды Диего Симеоне. В этом сезоне Хименес провел в Ла Лиге 20 матчей и отдал 1 результативную передачу.