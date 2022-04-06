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Гвардиола – Грилишу: «Мы должны контролировать эмоции и заниматься делом»

06 Апреля 2022 • 13:13 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Главный тренер «Манчестер Сити» сказал журналистам, что полузащитнику Джеку Грилишу нужно научиться справляться со своими эмоциями.

«Мы должны контролировать эмоции и заниматься делом в Мадриде. Там будет невероятная атмосфера», - сказал Гвардиола.

Грилиш стал участником потасовки с несколькими игроками «Атлетико». До этого он заработал фол, а затем удар мячом в лицо. Футболист «Сити» вскочил и начал устраивать разбирательства с игроками соперника.

«Манчестер Сити» обыграл мадридский клуб в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов со счетом 1:0.

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Джек Грилиш
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