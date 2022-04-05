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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Пауль: «Сомневаться в Симеоне — безумие»

05 Апреля 2022 • 09:55 Комментировать
Манчестер Сити
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Атлетико М
1.33 5.00 10.00
Через 11 ч. 33 мин.

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль рассказал журналистам об атмосфере в раздевалке клуба перед первой четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«В плохие моменты, которые были у команды, есть два пути: собраться вместе или выслушать критику и создать раскол, который может повредить вам и вызвать негатив. Команда собралась вместе, она была сильнее, чем когда-либо, и именно эта база позволила нам расти, совершенствоваться и выиграть в Манчестере», - сказал де Пауль.

Он также отметил главную роль тренера клуба.

«Сомневаться в Симеоне — безумие. Он один из лучших менеджеров в мире, он очень понятен во всем. Мы знаем, что Симеоне — глава этой команды, тот, кто управляет этим кораблем, и мы все на борту. Мы очень верим в то, что он нам говорит, и, прежде всего, из-за того, как он передает это», - добавил полузащитник «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Родриго де Пауль
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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