Де Пауль: «Сомневаться в Симеоне — безумие»

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль рассказал журналистам об атмосфере в раздевалке клуба перед первой четвертьфинальной игрой Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«В плохие моменты, которые были у команды, есть два пути: собраться вместе или выслушать критику и создать раскол, который может повредить вам и вызвать негатив. Команда собралась вместе, она была сильнее, чем когда-либо, и именно эта база позволила нам расти, совершенствоваться и выиграть в Манчестере», - сказал де Пауль.

Он также отметил главную роль тренера клуба.

«Сомневаться в Симеоне — безумие. Он один из лучших менеджеров в мире, он очень понятен во всем. Мы знаем, что Симеоне — глава этой команды, тот, кто управляет этим кораблем, и мы все на борту. Мы очень верим в то, что он нам говорит, и, прежде всего, из-за того, как он передает это», - добавил полузащитник «Атлетико».