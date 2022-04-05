«Атлетико» проиграл в Манчестере, но «Сити» Гвардиолы сподобился всего на один гол

«Манчестер Сити» и «Атлетико» встретились в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский «Атлетико» зачастил в Манчестер. Второй матч Лиги чемпионов подряд «матрасники» проводили в этом английском городе. И если первый обернулся событием очень радостным – минимально обыграли «Манчестер Юнайтед» и прошли в 1/4 финала Лиги чемпионов, то второй выдался очень сложным. Визит на «Этихад» к ураганной атаке Хосепа Гвардиолы – это всегда испытание.

А тут ещё и оборона Симеоне совсем не та, играет на уровне середняков Ла Лиги, пропускает больше всех топовых команд в Испании. Но на решающие матчи команда Эль Чоло собираться умеет. Вот и на «Этихад» вышли без дрожи в коленках. Вышли в пять чистых защитников, вперёд отрядив только Жоау Фелиша и половину Гризманна. Вышли и не стеснялись играть на отбой, но своего добились – за первый тайм ни одного удара в створ ворот не было.

Попытки, подходы и потуги «Манчестер Сити» видел весь стадион, но толку не было. Очень вязкая оборона «Атлетико» вообще без проблем замедляла «горожан». Защитники всегда висели на ногах, а в таком цейтноте даже признанные мастера, вроде Кевина де Брейне, ошибались в передачах. Стерлинга в игре будто не было, «Сити» свалился на атаки через правый фланг, чем ещё раз сузил диапазон. «Атлетико» это было только на руку.

Катастрофический процент владения мячом никак не перерастал хоть в какой-то толковый момент. Первый удар в створ ворот всё-таки случился на 55-й минуте, а принёс его стандарт. Мареза завалили на подступах к штрафной площади, Де Брейне опасно пробил, а Родри даже спешил на добивание, но в обоих случаях выручил Ян Облак. Энергозатратный оборонительный футбол, видимо, утомил даже «Атлетико». На исходе часа игры Симеоне решился аж на тройную замену – уставших Коке, Гризманна и Льоренте сменили Де Пауль, Кунья и Корреа.

Состав «Атлетико», кстати, стал более атакующим. Кажется, вялая атака Гвардиола не убедила даже Симеоне. И рано расслабился Диего, ведь после тройной замены «Сити» счёт был открыт. Свежий Фил Фоден прекрасной передачей разрезал плотную оборону «Атлетико», отыскав на правом углу вратарской Кевина Де Брейне, а бельгиец уже чётко пробил под штангу – 1:0.

До конца матча «Сити» продолжил владеть ситуацией и территорией, но моментов больше не было. Матч завершился минимальной победой хозяев и оба тренера остались недовольны. Гвардиола расстроен, что не удалось добыть нормального преимущества перед выездом в Мадрид, а Симеоне наверняка думает, что в таком матче можно было и ничью сохранить.