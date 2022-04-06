Лескотт: Во втором тайме Гвардиола перемудрил, но в хорошем смысле этого слова

Экс-защитник «Манчестер Сити» Джолеон Лескотт высказался по поводу победы своей бывшей команды в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов над мадридским «Атлетико».

Лескотт похвалил наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу, который во втором тайме перемудрил, но в хорошем смысле этого слова. Экс-игрок отметил, что испанский специалист проанализировал ситуацию, сделал замены и воспользовался слабыми зонами «Атлетико».

Напомним, что манчестерский клуб одержал победу со счётом 1:0. Голом отметился бельгийский полузащитник Кевин де Брейне.