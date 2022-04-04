Гюндоган о Лиге чемпионов: «Должны взять на себя ответственность и попасть в финал»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган пообщался с журналистами относительно целей команды в Лиге чемпионов.

«У нас есть опыт прошлогоднего финала Лиги чемпионов, который мы, к сожалению, проиграли, мы знаем, каково это быть там, и мы знаем, что у нас достаточно качеств, чтобы попытаться снова туда попасть. Мы должны взять на себя эту ответственность и постараться извлечь из этого максимум пользы», - сказал Гюндоган.

Он добавил, что считает это целью каждого профессионального футболиста.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Сити» и мадридским «Атлетико» пройдет во вторник, 4 апреля.