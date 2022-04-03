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Лига чемпионов

Почеттино: «Нужно больше времени, чтобы подготовить «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов»

03 Апреля 2022 • 13:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Атлетико М
1.35 4.80 9.00
05.04 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что парижанам необходимо больше времени для победы в Лиге чемпионов.

«Мы были сильно разочарованы вылетом, потому что «ПСЖ» хотел выиграть Лигу чемпионов. Но на всё нужно время. Важно оптимизировать инструменты, которые находятся в твоём распоряжении», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

В качестве примера специалист привёл «Манчестер Сити» и «Ювентус», у которых так же не получается выиграть заветный трофей, несмотря годы упорных трудов.

Напомним, в текущем розыгрыше главного клубного турнира Европы «ПСЖ» дошёл до 1/8 финала, где не смог пройти мадридский «Реал», уступив королевскому клубу по сумме двух встреч (2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АТЛЕТИКО М
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