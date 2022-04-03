Почеттино: «Нужно больше времени, чтобы подготовить «ПСЖ» к победе в Лиге чемпионов»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино заявил, что парижанам необходимо больше времени для победы в Лиге чемпионов.

«Мы были сильно разочарованы вылетом, потому что «ПСЖ» хотел выиграть Лигу чемпионов. Но на всё нужно время. Важно оптимизировать инструменты, которые находятся в твоём распоряжении», — приводит слова Почеттино RMC Sport.

В качестве примера специалист привёл «Манчестер Сити» и «Ювентус», у которых так же не получается выиграть заветный трофей, несмотря годы упорных трудов.

Напомним, в текущем розыгрыше главного клубного турнира Европы «ПСЖ» дошёл до 1/8 финала, где не смог пройти мадридский «Реал», уступив королевскому клубу по сумме двух встреч (2:3).