«Атлетико» - первый с 1977-го года клуб, который сыграет с обоими клубами из Манчестера в одном плей-офф евротурнира

Мадридский «Атлетико» успешно продвигается по плей-офф сетке Лиги чемпионов - в 1/8 финала турнира «матрасники» выкинули из розыгрыша «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинале сражаются с «Манчестер Сити». «Атлетико» - первый с 1977-го года клуб, который в одном розыгрыше плей-офф европейского турнира сразился сразу с двумя клубами из Манчестера.

Тогда это был «Ювентус», который в первом раунде Кубка УЕФА выбил «Манчестер Сити» (0:1, 2:0), а в следующем раунде оставил не у дел «МАнчестер Юнайтед» (0:1, 3:0). В итоге «Ювентус» выиграл тот турнир.