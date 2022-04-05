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«Атлетико» - первый с 1977-го года клуб, который сыграет с обоими клубами из Манчестера в одном плей-офф евротурнира

05 Апреля 2022 • 23:08 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» успешно продвигается по плей-офф сетке Лиги чемпионов - в 1/8 финала турнира «матрасники» выкинули из розыгрыша «Манчестер Юнайтед», а в четвертьфинале сражаются с «Манчестер Сити». «Атлетико» - первый с 1977-го года клуб, который в одном розыгрыше плей-офф европейского турнира сразился сразу с двумя клубами из Манчестера.

Тогда это был «Ювентус», который в первом раунде Кубка УЕФА выбил «Манчестер Сити» (0:1, 2:0), а в следующем раунде оставил не у дел «МАнчестер Юнайтед» (0:1, 3:0). В итоге «Ювентус» выиграл тот турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Атлетико Мадрид Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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окончен Манчестер Сити 1:0 Атлетико М 1.33 5.20 12.00
окончен Бенфика 1:3 Ливерпуль 7.80 4.70 1.40
06.04  22:00 Вильярреал ... Бавария 5.40 4.30 1.60
06.04  22:00 Челси ... Реал Мадрид 2.11 3.40 3.65
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