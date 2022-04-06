Кондогбия: Сделаем всё возможное, чтобы пройти «Сити»

Французский полузащитник «Атлетико» Жоффрей Кондогбия высказался по поводу поражения мадридской команды в первом матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Кондогбия сказал, что футболисты «Атлетико» проанализируют эту встречу, изучат все ошибки и дадут бой манкунианцам на своём стадионе. Француз отметил, что «матрасники» сделают всё возможное для того, чтобы пройти «Манчестер Сити» перед своими болельщиками.

Напомним, что в первом четвертьфинальном поединке мадридская команда минимально уступила «Сити» со счётом 0:1.