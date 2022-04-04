Гвардиола: «Перед Лигой чемпионов я всегда очень много думаю»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил о том, что готовится к матчам Лиги чемпионов больше, чем к играм других турниров. Испанец считает, что именно поэтому «горожане» в последние годы стали лучше выступать в еврокубках.

«В Лиге чемпионов я всегда думаю слишком много. Я много думаю. Абсолютно. Вот почему у меня были хорошие результаты. Я люблю много думать и создавать глупую тактику», – заявил наставник на пресс-конференции.

Напомним, что «Манчестер Сити» завтра предстоит встретиться в рамках ⅛ финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Ранее клубы ни разу в истории не встречались между собой.