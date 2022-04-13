Фердинанд высоко оценил игру Винисиуса в матче с «Челси»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался по поводу игры бразильского форварда «Реала» Винисиуса Жуниора в ответном поединке с «Челси».

Фердинанд сказал, что остался под большим впечатлением от игры бразильца, который стал автором голевой передачи на Бензема в овертайме. Рио отметил, что Винисиус проявил хладнокровие и не стал бить сам, а выполнил точную передачу на партнёра, который решил эпизод.

Напомним, что в ответном четвертьфинальном матче «Челси» одержал победу над «Реалом» со счётом 3:2, но по сумме двух встреч в полуфинал Лиги чемпионов прошла мадридская команда.