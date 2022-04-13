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Бензема снова в ударе - француз забил Менди и сейчас «Реал» выходит в полуфинал Лиги чемпионов

13 Апреля 2022 • 00:06 Комментировать
Реал Мадрид
2:3
Челси
окончен после доп. времени

Французский нападающий Карим Бензема отличился в матче мадридского «Реала» с «Челси» в рамках ответного четвертьфинального поединка. Гол Бензема случился с мягкого наброса Винисиуса, после которого французу оставалось только вколотить мяч головой в сетку ворот сенегальского голкипера лондонского клуба Менди.

Это уже четвертый мяч Бензема в ворота «Челси» в двухматчевом противостоянии, и он выводит «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов, после того, как под конец основного времени «Челси» какое-то время уже был одной ногой в полуфинале.

Онлайн-трансляция матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Карим Бензема
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окончен после доп. времени Реал Мадрид 2:3 Челси 2.55 3.55 2.80
окончен Бавария 1:1 Вильярреал 1.25 6.50 10.00
13.04  22:00 Ливерпуль ... Бенфика 1.27 6.10 10.50
13.04  22:00 Атлетико М ... Манчестер Сити 5.10 3.60 1.75
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