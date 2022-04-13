Бензема снова в ударе - француз забил Менди и сейчас «Реал» выходит в полуфинал Лиги чемпионов

Французский нападающий Карим Бензема отличился в матче мадридского «Реала» с «Челси» в рамках ответного четвертьфинального поединка. Гол Бензема случился с мягкого наброса Винисиуса, после которого французу оставалось только вколотить мяч головой в сетку ворот сенегальского голкипера лондонского клуба Менди.

Это уже четвертый мяч Бензема в ворота «Челси» в двухматчевом противостоянии, и он выводит «Реал» в полуфинал Лиги чемпионов, после того, как под конец основного времени «Челси» какое-то время уже был одной ногой в полуфинале.

Онлайн-трансляция матча между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» доступна на нашем сайте.