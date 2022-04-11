Менди может пропустить игру с «Челси»

Защитник «Реала» Ферлан Менди может пропустить ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Челси». Как сообщает Sport, в воскресенье футболист тренировался отдельно от остальных игроков.

Менди пропустил большую часть первой трети сезона также из-за травмы и недавно вернулся в строй, но в последние дни столкнулся с новыми проблемами. Футболист был замене в субботнем матче Ла Лиги против «Хетафе», которую «Реал» выиграл со счетом 2:0.

Ожидается, что главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти поставит в состав в матче Лиги чемпионов Начо, если Менди не сможет играть.

В первом матче «Реал» обыграл «Челси» со счетом 3:1.